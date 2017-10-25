Türkiye'yi duygulandıran çoban... "Kollarım olmadan ne yapacağım?"

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yüksek gerilim direğine kanadı takılan güvercini kurtarmak isterken akıma kapılan ve Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 16 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir'in yaşadıkları Türkiye'yi duygulandırdı.

Ameliyatla elleri dirseklerine kadar kesilen Taşdemir'in "Kollarım olmadan ne yapacağım?" sözleri üzerine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan devreye girdi. Taşdemir'in ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Demircan, tedavisi için ne gerekiyorsa yapılacağını ve ailenin yanlarında olacaklarını ifade etti. Yaşadığı kaza sonrasında iki elini dirseklerine kadar kaybeden Taşdemir'in protez isteğinin, tedavi sürecinde yerine getirileceği öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 1990

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.