Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler!

Manisa' da kışladaki zehirlenme şüphesiyle gözaltına alınanlardan yemek şirketi çalışanı 25 kişi adliyeye sevk edildi.

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