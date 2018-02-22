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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye, ‘yolsuzluk endeksi’nde 6 sıra daha geriye gitti

22 Şubat 2018, Perşembe 10:56
Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2017 Yolsuzluk Algısı Endeksi’ni açıkladı. Türkiye bu yıl da 6 basamak gerileyerek, 180 ülke arasında 81’inci sıraya düştü.

2017 yılı endeksine göre, bir puan kaybederek 40 puan alan Türkiye, son 5 yılda 10 puanlık bir gerileme yaşadı.

Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye, 28 üye ülke arasında sonuncu sıraya yerleşti. Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise 13’üncü sırada bulunurken, 35 OECD üyesi devlet arasında sondan ikinci sırada yer aldı.

Raporda, Avrupa ve Orta Asya bölümünde değerlendirilen Türkiye’nin son 19 aydır olağanüstü hal yönetimi altında olduğu, güçler ayrılığının askıya alındığı ve kanun hükmünde kararnamelerin geçerli olduğuna dikkat çekildi.

“Bu süreçte 120 bin kamu görevlisinin ve yargı çalışanı işlerini kaybetti, bu da kamu sektörünün etkili biçimde işlemesini neredeyse imkansız hale getirdi” denen raporda, kamu ihalelerinin yüzde 40’ının ihale kanunlarına tabi olmadığı, tabi olan yüzde 28’inin ise açık ihaleler olmadığı öne sürüldü.

Şeffaflık Örgütü ayrıca, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının haklarının azaldığına dikkati çekti ve yalnızca geçen yıl 70 gazeteci ve aktivistin hapse atıldığını yazdı.

Örgüt, bütçe harcamalarında şeffaflığın çok azaldığını da bildirdi. Türkiye’de değeri 40 milyar doların üstündeki kamu işletmelerinin Varlık Fonu’na bağlı olduğunu hatırlatan Şeffaflık Örgütü, fonun son iki yıldır herhangi bir rakam ya da faaliyet raporu yayınlamadığını da yazdı.

Yolsuzluk Algı Endeksi’nde en temiz ülkelerin ilk üç sırasında Yeni Zelanda, Danimarka ve Finlandiya yer aldı. Endeksin son sıralarına ise Suriye, Güney Sudan ve Somali yerleşti.

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  • g@L!p

    22.2.2018 19:13:20

    Yani bizim ülkede yolsuzluk mu varmış, birileri bu ülkenin malını mı çalıyormuş ?!

  • Metin

    22.2.2018 11:34:28

    Gider tabi. Yolsuzluk yapanları Adalete teslim etmek yerine hükümete darbe saikiyle sadece görevden el çektiriyorlar o kadar.

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