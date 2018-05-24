Türkiye, Yunanistan'ın kararını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Danıştay tarafından, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askere iltica hakkı verilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Danıştayının dün uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanıdığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz." Yunanistan Danıştayından darbeciler hakkında karar AA

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