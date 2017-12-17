TÜRKSAT'tan 7 milyon liralık ''15 Temmuz'' davası

TÜRKSAT tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında uçaklarla bombalanması sonucu bina, uydu ve araçlarında oluşan zararın karşılanması için Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 162 darbe sanığı hakkında 7 milyon 27 bin 655 liralık tazminat davası açıldı.

Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülecek davanın dilekçesinde, darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ın taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen zararın, cuntacılardan tahsil edilmesi talebinde bulunuldu. Eylemleri nedeniyle davalıların, doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilen dilekçede, mahkemeden, kurumun lehine 7 milyon 27 bin 655 lira maddi tazminata hükmedilmesi istendi. Dilekçede, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edildi. Dava dilekçesinde TÜRKSAT'taki darbe girişimi faaliyetlerine de yer verildi. 4 bomba attı Buna göre, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında tabur komutanı olarak görev yapan sanık eski yarbay Eray Uçkun'un başında bulunduğu 13 kişilik darbeci tim, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan iki helikopterle saat 00.47'de TÜRKSAT'a geldi. Darbeciler, silah zoruyla uplink binasında alıkoydukları personelden yayını kesmesini istedi. Kendilerine silah doğrultulan TÜRKSAT çalışanları, yerel kanalların yayınlarına müdahale etti ancak ulusal televizyonların yayında kalmasını sağladı. Bu gelişme üzerine darbeciler, TÜRKSAT'ın Akıncı Üssü'nden havalanan savaş uçakları tarafından vurulmasına karar verdi. Darbeci timin kuruma ait araçlarla kaçmasından kısa bir süre sonra F-16'lar, TÜRKSAT'a saat 03.12 ve 03.20 arasında 4 bomba attı. AA

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