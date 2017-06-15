TÜSİAD'dan önemli açıklamalar: 'Adalete güven' unsurunu zedelediği aşikârdır

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye’nin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergilediği gücün en etkin kaynakları, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleri olduğunu vurgulayarak, “Güvenlik ile özgürlükler birbirini tamamlayan önceliklerdir” uyarısı yaptı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, son dönemde giderek artan sayıda akademisyen, siyasetçi, medya yöneticisi ve yazarının soruşturmaya uğraması ve tutuklu yargılanmasının yanı sıra uluslararası internet sitelerinin yasaklanmasının, Türkiye’nin özgürlükler toplumu olma özelliğinden geriye gidiş algısı oluşturduğuna işaret edildi ve şöyle denildi:

“Söz konusu uygulamaların yanı sıra adaletin herkes için eşit ve tarafsız tecelli etmediği şüphesini doğurabilecek yaklaşımların, çağdaş bir demokrasinin ayrılmaz bir ilkesi olan, ‘adalete güven’ unsurunu zedelediği aşikârdır.”

TÜSİAD açıklamasında, demokratik kazanımlarda, ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere tüm özgürlük alanlarında ve hukuk devletinin üstünlüğünde geriye gidilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Teröre karşı haklı mücadelemizi sürdürürken ve halkın güvenliği konusunda tedbirler alırken düşünce, basın ve ifade özgürlüğünü, siyaset yapma özgürlüğünü korumalıyız.

"Cumhuriyet değerlerimiz, uluslararası rekabette yükselen yaratıcı bir toplum olmak, girişimcilik ve yatırım ortamı gibi temel milli menfaat alanlarımızda, 'demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları' belirleyici etkenlerdir.

" Temel hak ve özgürlükleri doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlayan tüm güvenlik ve soruşturma tedbirleri, dünyada Türkiye karşıtı çevreleri güçlendirmekte; ve terör ile mücadelemizi zayıflatmaktadır.

"Tarihimizde edindiğimiz en önemli kazanımlarımız olan demokrasimiz ve insan haklarını korumak ve yüceltmek için devletimiz ve yargı erkimizin özenli yaklaşımına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.

"Güvenlik ve özgürlük birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan önceliklerdir. Bu bilinç ile hareket edilmesi demokrasi değerlerimiz, milli menfaatlerimiz ve küresel rekabetteki gücümüz açısından kilit öneme sahiptir."

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