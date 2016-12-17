TÜSİAD: Halkımız güçlü bir karşı duruş sergileyecektir

TÜSİAD, Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terör yine cani bir eylem gerçekleştirdi ve bu sabah Kayseri'den gelen acı haberle bir kez daha derinden sarsıldık. Bu hain ve insanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınıyor, şehitlerimizin acılı ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

''Türk halkının huzurunu bozmayı hedef almaktadır" şeklinde devam eden yazılı açıklamada, "Terörün amacına ulaşmasını engellemek için, halkımızın, sağduyusunu hedef alan bu saldırılara karşı ortak ve güçlü bir karşı duruş sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Teröre karşı toplumumuzun tüm kesimlerinin gösterdiği duyarlılık ve ortak irade, terörle mücadelede Türkiye'nin en büyük varlığı olmaya devam edecektir. Tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yeraldı.