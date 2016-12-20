TÜSİAD, Rus Büyükelçinin suikastine ilişkin açıklama yaptı

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a gerçekleştirilen suikaste ilişkin bir açıklamada bulundu.

TÜSİAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a Ankara'da gerçekleştirilen hain suikast ile derinden sarsıldık. Değerli diplomat Büyükelçi Karlov'un başta ailesi olmak üzere Rusya halkı ve devletine başsağlığı diliyoruz. Bu kabul edilemez saldırının arkasındaki karanlık emellerin bir an önce açıklığa kavuşmasını diliyoruz." DHA

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