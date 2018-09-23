Tutuklanan işçiler mektup yazdı

Tutuklanan 3. havalimanı işçileri cezaevinden gönderdikleri mesajla kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Tutuklanan işçiler kaleme aldıkları mektupla kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. 3. havalimanının inşaatında kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan eylemde, eylem gecesi düzenlenen operasyonla çoğu İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyesi 405 işçi gözaltına alınmıştı. İşçilerden 24’ü, “Kamu Malına Zarar Verme”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “Polise Mukavemet”, “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali” suçlamalarıyla önceki gün Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmıştı. ‘Cezaevlerindeki 3. Havalimanı şantiyesinde tutuklanan inşaat işçileri ve İnşaat İşçileri Sendikası temsilcileri’ imzasıyla İnşaat İşçileri Sendikası sitesinde yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

‘İnşaat işçisi köle değildir’

“En insanî taleplerimiz büyük bir zorbalıkla bastırılmaya çalışıldı. Gece yarılarında koğuş kapılarımız kırılarak gözaltına alındık. İGA’nın güvenlik binasında kaba dayak, küfür ve hakaretlere uğrayarak sorgulara çekildik. İnsanca yaşamak ve insanca çalışmak istediğimiz için hukuksuz bir şekilde yargılanarak cezaevlerine atıldık. Bizler hiçbir şekilde suçlu olduğumuzu düşünmüyoruz. Hak istemek suç değildir. Asıl suçlu, biz işçileri insanlık dışı çalışma koşullarına mahkûm eden İGA patronlarıdır. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz: Bizleri merak etmeyin, keyfimiz ve moralimiz gayet yerinde. Sesimize ses olan tüm dostlara selamlar. İnşaat işçisi köle değildir!”