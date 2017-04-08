Tutuklandı: Meslekten ihraç edildiği gün gözaltına alınmıştı

Mersin'in Silifke İlçesi'nde Gülen Hareketi soruşturmalarını yapan Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen tutuklandı.

HSYK tarafından bir süre önce yayınlanan genelgesiyle Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcıları arasında Silifke'de Gülen Hareketi soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen de yer aldı. Savcı Tevfik Önen, meslekten ihraç edildiği gün Silifke'deki evinde gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Önen, tutuklandıktan sonra Antalya Cezaevi'ne gönderildi. DHA

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