Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketine yönelik soruşturma ile ilgili olarak gözaltında bulunan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kayseri'de 14 gün önce gözaltına alınarak Tokat'a getirilen Kadir Güntepe, emniyetteki sorgusunun ardından bugün saat 20.00'de adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kadir Güntepe, tutuklandı. Polis eşliğinde adliyeden çıkarılan Kadir Güntepe, "Yazın, Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz. Bütün Cumhuriyet savcıları bir araya gelse Kadir Güntepe'den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır" diye bağırdı. Güntepe, Çamlıbel Cezaevine gönderildi. DHA

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