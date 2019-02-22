Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, THKP/C Acilciler terör örgütünün faaliyetlerini ve eylemlerini önlemeye ve deşifre etmeye yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı.

Reyhanlı davasına bakan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince aranan Aykan Hamurcu'nun (47) kentte olduğuna yönelik bilgiler edinen polis ekipleri, Defne ve Samandağı ilçesi sınırındaki araştırmaları sırasında, Değirmenyolu Mahallesi'ndeki sokakta şüpheli bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, beyanı doğrultusunda bombalı saldırı olayının firari sanığı Aykan Hamurcu olduğunu belirledi.

Üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan Hamurcu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Reyhanlı davasına bakan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine ifade vermesinin ardından tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmedi

Sanık Hamurcu savunmasında, terörist Mihraç Ural'ı ve THKP/C Acilciler terör örgütünü hiç bilmediğini, üzerine atılı "örgüt üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

Reyhanlı saldırısıyla ilgisinin bulunmadığını iddia eden Hamurcu, Reyhanlı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıklardan Doğan Özdemir'i sakladığı iddiasını da reddetti.

Sıva ustası olduğunu belirten Hamurcu, Özdemir ile 2000-2003 yıllarında tanıştığını, kendisinden iş isteyen bu kişiye birkaç kez iş verdiğini anlattı.

Hamurcu, 2013 yılında yaşadığı mahallede gördüğü Özdemir'in, kendisinden kalacak yer ve para istediğini ancak ona yardım etmediğini öne sürdü.

Bundan 4 gün sonra fırında karşılaştığı Özdemir'in "başının belada olduğunu, Allah rızası için kendisine yardım etmesini ve kendisini saklamasını" istediğini, kendisinin de "ona yardım etmeyeceğini, sadece 1,5 lira yol parasıyla bir paket sigara vererek başı beladaysa karakola gitmesi gerektiğini" söylediğini savunan Hamurcu, o günden sonra Özdemir'i bir daha görmediğini iddia etti.

Özdemir'e başının neden belada olduğunu sormadığını ifade eden Hamurcu, o sırada Reyhanlı saldırılarından da haberdar olmadığını ileri sürdü.

"Suriye'de bulunmadım"

Mahkeme başkanı, Doğan Özdemir'in iddianameye yansıyan ifadelerini okuyarak, sanığın "kendisi için boş bir arazide inşaatta ona kalacak yer ayarladığını" beyan ettiğini hatırlatması üzerine Hamurcu, bu beyanı kabul etmediğini söyledi. Aykan Hamurcu, Özdemir'e yardımcı olmadığı için böyle bir ifade verdiğini kaydetti.

Hiçbir sanığa yardım etmediğini ve 5 yıldır da aynı mahallede yaşadığını aktaran Hamurcu, mahallesinde isminin "Hakan" olarak bilindiğini anlattı.

Evinin yakınlarında yolda yürürken polis aracının önünü keserek kendisini yakaladığını kaydeden Hamurcu, o sırada üzerinde kimlik bulunmadığını aktardı.

Aykan Hamurcu, Suriye'de bulunmadığını ve başka bir kimlik de taşımadığını ileri sürdü.

Davanın geçmişi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.

Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Duruşma sürecinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Aykan Hamurcu'nun da aralarında yer aldığı bazı sanıkların, bombalama eyleminden haberdar olduğunun belirlenemediğini ifade ederek bu kişilerin, patlamaları gerçekleştirenlerin terör örgütü üyesi olduklarını bildiğini, bunlarla irtibat halinde bulunduklarını, talimatlarına uyduklarını ve onlara yardım ettiklerini aktarmıştı.

Firari sanıklardan Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.