Tutuklandılar!

Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ile Binbaşı Ömer Talay, Gülen Hareketi davasında tutuklandı.

Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine karıştıkları öne sürülen ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, eski Yüzbaşı Ömer Şener, eski Üsteğmen Levent Saka, eski astsubay Murat Aydoğmuş ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuksuz sanıklar Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ve Binbaşı Ömer Talay ile diğer tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Kars Cumhuriyet Başsavcısı olan ve duruşma savcısı Serdar Durmuş, dosyaya ilişkin görüşünü açıklarken kanıtların karartılması olasılığını dikkate alınarak, halen görevde olan İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ile Binbaşı Ömer Talay'ın tutuklanmasını istedi. Ara karar veren Saffet Murat Kasapoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti, Albay Güngör ile Binbaşı Talay'ın tutuklanmasına karar verdi. Davada böylece tutuklu yargılanan sanık sayısı 6'ya yükseldi. Heyet, diğer tutuklu sanıkların da tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası Albay Güngör ile Binbaşı Talay, polislerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü. AA

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