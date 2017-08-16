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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Tutuklu annelerden Bakanlığın haberi yok

16 Ağustos 2017, Çarşamba
Adalet Bakanlığı, Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’ye “Hamile hükümlü veya tutuklu mahkûmlar” ile “Doğum yapan hükümlü/tutuklu mahkûm sayılarına” ilişkin sorularını “bilgim yok” diyerek cevaplamadı.

Anneleriyle cezaevinde kalan çocuk sayısı Nisan ayında 560 iken, geçen 90 günlük sürede 108 çocuğun daha annesiyle birlikte cezaevine girmesiyle bu sayı 668’e ulaştı. Yani her gün en az 1 çocuk annesiyle birlikte cezaevine girdi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş  İlgezdi, Mayıs ayında “Annesiyle Mahkûm: 560 Çocuk!” raporunu açıklarken, cezaevinde anneleriyle kalan çocukların yaşadığı sorunları ve hak ihlallerini değinmiş ve cezaevi dışında kreşe gitme hakkından, çocuklu mahpus kadınlara göre dizayn edilecek cezaevine uzanan öneriler getirmişti. Raporun açıklanmasından sonra geçen 3 aylık sürede, değişen tek şey cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş arası çocuk sayısındaki yüzde 20 oranındaki artış oldu. Başka bir ifadeyle, cezaevinde gün ışığına hasret kalan çocuklara, 108 yeni arkadaş eklendi. Artışın 0-12 ay aralığındaki çocuk sayısında en yüksek olması ise bir başka dikkat çekici durumdur. Nisan ayında, cezaevinde kalan 0-12 ay arası çocuk sayısı 114 iken, Temmuz ayında bu sayı149’a ulaştı. Yani henüz 1 yaşını doldurmadan demir parmaklıklarla tanışan çocuk sayısında yüzde 31 artış oldu. 

Tesbit edilmiş veri bulunmuyor

Öte yandan, Adalet Bakanlığı’nın cezaevinde bulunan “hamile” mahpuslara ilişkin kayıt tutmadığı da ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, cezaevlerinde bulunan “Hamile hükümlü veya tutuklu mahkûmlar” ile “Doğum yapan hükümlü/tutuklu mahkûm sayılarına” ilişkin sorularını “bilgim yok” diyerek yanıtlamadı. Birgün’ün haberine göre, Bakanlık tarafından “Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü tutukluların hamile olup olmadığı, ceza infaz kurumunda doğum yapıp yapmadığı, annesinin yanında kalan çocukların hastalık veya vefat durumuna ilişkin veriler hakkında tesbit edilmiş veri bulunmamaktadır.” şeklinde yanıt verildi. Doğum esnasında ya da doğumdan sonra cezaevinde çocuğunu kaybeden tutuklu ve hükümlü annelere ilişkin sorulara da Bakanlık tarafından “kayıtlarımızda yer almıyor” denilerek, cevap verilmedi.

Adalet Bakanlığı bu konuyu ciddiye almalı

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi;  “Cezaevlerinde revire çıkmak isteyen tutuklu ve hükümlülerin, hangi gerekçelerle bu talepte bulundukları kayıt altına alınmaktadır. Şayet mahkumların bu talepleri göz ardı ediliyorsa, bu en hafif ifadeyle görevi ihmaldir. Adalet Bakanlığı, ‘hamile tutuklu ve hükümlülere ilişkin veri bulunmuyor’ diyerek görevini ihmal etmektedir. Çünkü OHAL ile birlikte kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlü barındıran cezaevleri, çocuklu ve/veya hamile mahpuslar için çok daha sorunlu mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın hayati önem taşıyan bu konuya daha sağlıklı ve ciddî bir şekilde eğilmesini talep ediyoruz. Zira ‘Kayıt tutulmuyor, bilgimiz yok’ denilerek, ciddi anlamda bir insan hakkının da açık şekilde ihlal edildiği, Bakanlık tarafından da kabul edilmiş oluyor. Annelik hakkı, en az yaşam hakkı kadar kutsaldır. Cezaevinde olsa da, hamile hükümlü ya da tutukluların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması, sorunlarının kayıt altına alınması, doğuma kadar olan sürecin sıkı şekilde takibi gereklidir” dedi.

Etiketler: adalet bakanlığı, cezaevi
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  • Zeliha ozpamukcu

    16.08.2017 10:00:05

    Gamze Akkuş ilgezdi hanimi hassasiyetinden ve gayretjnden dolayi tebrik etmek lazım. Bir Karıncanın hakkını gözeten şeriat elbette ordaki Masumlar hakkını gozetecektir.

  • Fatih

    16.08.2017 09:05:16

    İnsan azıcık sonunu düşünmeli. bu kadar masum garibanın ahı,değil şahsı, ülkeyi perişan eder.

  • Numan

    16.08.2017 02:05:42

    Görmezler,bilmezler,duymazlar,körler sağırlar birbirini ağırlar,bir gün dağ gibi biriken ahlar,dünya ahiret adamı yakar

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