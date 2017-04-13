Tutuklu gazeteci cezaevinde evlendi

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Alman Die Welt muhabiri Deniz Yücel, televizyon yapımcısı Dilek Mayatürk ile evlendi.

Alman Die Welt’in haberine göre, Yücel ile Mayatürk’ün nikâhı dün cezaevinde kıyıldı. Çiftin şahitleri Yücel’in avukatı Ferat Çağıl ile CHP İstanbul milletvekili Şafak Pavey oldu. Haberde Yücel’i görme konusunda zorluklar yaşayan Mayatürk’ün nikahla birlikte ziyaret hakkı elde ettiği belirtildi. Deniz Yücel, “Terör propagandası yapmak” suçundan 27 Şubat 2017’de tarihinde tutuklanmıştı.

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