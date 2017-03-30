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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Tutuklu iki ünlü iş adamı tahliye edildi

30 Mart 2017, Perşembe 15:01
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Uğur Derin Dondurucu'nun sahipleri 72 yaşındaki Mehmet Takmaklı ve 74 yaşındaki Ali Takmaklı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülen hareketine yönelik operasyon kapsamında, geçtiğimiz yıl 25 Temmuz sabahı Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahipleri Mehmet Takmaklı ve Ali Takmaklı'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama da yapan polis, bazı evrak ve dokümanlara el koyarken, iki kardeş gözaltına alındı. Polis, ertesi gün de kardeşlerden şirketin eski ortağı 77 yaşındaki Ünal Takmaklı'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından üç gün sonra adliyeye sevk edilen üç kardeş tutuklanıp, Menemen M Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Yıllardır küs olduğu kardeşleriyle aynı cezaevinde olmasına rağmen ayrı koğuşta kaldığı ve görüşmediği öğrenilen Ünal Takmaklı, geçen 29 Kasım'da cezaevinde kalp krizinden öldü. Takmaklı kardeşlerden Mehmet ve Ali Takmaklı da bugün, adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi.

Takmaklı kardeşlerin de aralarında yer aldığı 110 sanık hakkındaki iddinamenin hazırlandığı, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

DHA

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  • Yusuf ATMACA

    31.03.2017 07:50:51

    Ülkenin bekâ sorunu varken hemde Ne insaniyetli yönetim var Çok insansallar

  • Bir mağdur

    30.03.2017 22:59:40

    Allah (cc) şu mübarek zaman dilimini ve duaları masumların masumiyetlerinin açığa çıkması ve zalimlerin akıllarının başlarına gelmesi için bir vesile kılsın.

Risale-i Nur Külliyatı

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