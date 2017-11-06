Tutuklu Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan öldü

Manisa’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Yavuz Ekrem Arslan, tedavi gördüğü Ankara’da öldü.

15 Temmuz darbe girişimine karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanan Manisa Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, hayatını kaybetti. 259 gün tutuklu kaldıktan sonra rahatsızlanan ve ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, Ankara’da öğle namazı sonrasında toprağa verilecek.



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