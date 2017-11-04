TÜYAP’a bekleriz

Yeni Asya Neşriyat’ımız Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerini aldı. Tüm okuyucularımızı ve kitapseverleri bekliyoruz.

Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 36. kez kapılarını açtı. Onur Konuğu ülkenin Kore, onur yazarı Ayla Kutlu’nun olduğu, yurt içi ve yurt dışından 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuara ilk günden okurlar yoğun ilgi gösterdi. Yeni Asya Neşriyat standımız da okuyucularımızın ve kitapseverlerin uğrak merkezi oldu. 9 gün sürece fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk faaliyetleriyle birlikte 300 faaliyet gerçekleştirilecektir. 12 Kasım’da sona erecek olan fuarı öğrenciler, öğretmenler ve emekliler ücretsiz, normal ziyaretçiler ise 5 Lira karşılığında ziyaret edebilecek.

FUARA İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Okurlar, Avrupa’nın en büyük kitap fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Okulların düzenlediği faaliyetlerin yanı sıra şehir dışından katılan okurlar da dikkat çekti. Kırklareli’den ailesiyle gelen Şerife Çoban, kitap fuarını ilk günden ziyaret etme heyecanını yaşadığını belirterek, “Kızımı ilk defa getirdim. Buranın havasını, atmosferini yaşamasını isterim. 25 -30 arası kitap aldık” diye konuştu. Şahin Altuner de “Tüm kitap fuarlarına iştirak etmeye gayret ediyorum. İstanbul Kitap Fuarı en önemli olanı. Hem yeni çıkan kitapları takip etmek açısından hem de yazarlarla bir araya gelmesi açısından önemli bir fuar. Fuarın son günlerinde daha da indirimli kitaplar ile bulaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

SALİHOĞLU VE KÖSMENE İMZALADI, BUGÜN GÜLEÇYÜZLER İMZALIYOR

36. TÜYAP Kitap Fuarı’nda dün yazarlarımız M. Latif Salihoğlu ve Süleyman Kösmene kitaplarını imzaladı. Fuarda bugün de Genel Yayın Yönetmenimiz Kazım Güleçyüz ve yazarımız Yasemin Güleçyüz saat 14.00-18.00 arasında kitaplarını imzalayacak.