TÜYAP fuarındayız

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yayınevi ve yazarların katılımıyla açılıyor.

Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 04-12 Kasım 2017 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. Fuar hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ve 12 Kasım’da ise 10.00-19.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

“Tokat’taki ayıba İstanbul Fuarına katılarak cevap verelim”

Tokat Kitap Günleri’nde Yeni Asya Neşriyat standının kimseye haber verilmeden fuar alanından çıkarılması üzerine, tepki yağarken, avukatlarımız yasal yollara başvurmak için çalışma başlattı. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, scope yayınında bu hukuksuzluğu değerlendirdi: “Kitap fikirdir, seviyedir, ahlâktır, müzakeredir ve barıştır. Kitaptan kimseye zarar gelmez. Hele Yeni Asya Neşriyatın, Risale-i Nur’un girdiği yere huzur, barış girer. Kitap fuarı olarak takdirle karşılanması desteklenmesi gereken bir etkinlikte böyle inanılmaz bir zorbalığın yaşanıyor olması başlı başına bir skandal. Diğer şehirlerde problem olmayan bir fuarın burada problem haline getirilmesi ve gölge düşürülmesi hiçbir medeni toplumda kabul edilemez. Ve herkesin tepki göstermesi gerekir. Fuarlara katılma kararımızın bir tezahürü olarak, yarın başlayacak olan İstanbul Kitap Fuar’ına da katılacağız Orada imza faaliyetlerimiz ve birtakım faaliyetlerimiz olacak. Bu sefer daha büyük, daha geniş bir standla katılacağız. Tokattaki ayıba en güzel cevabı İstanbul’daki fuara katılımla, ilgiyle verelim. İstanbul’daki fuara bütün kitapseverlerimizi ve okuyucularımızı oraya bekliyoruz.”

İmza faaliyetimiz olacak

Yeni Asya Neşriyat, fuar alanındaki standıyla kitapseverlere hizmet verecek. Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eser okurlarla buluşacak, aynı zamanda imza günleri ve çeşitli faaliyetlerle de vatandaşların hizmetinde olacak. İstanbul Kitap Fuarı’nda 5 Kasım Pazar günü Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz ile Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz kitaplarını imzalamak üzere kitapseverlerle buluşacak. Yazarlarımızın imza ve faaliyet programlarının yer alacağı İstanbul Kitap Fuarı’na bütün okuyucularımızı bekliyoruz. İstanbul – Kübra ÖRNEK