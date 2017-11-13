Tüyap Kitap Fuarı sona erdi

Fuarın ilk gününden son gününe kadar gelen yazarlar Yeni Asya standında kitaplarını imzaladı. Son gün ise Ali Ferşadoğlu ve Rifat Okyay kitaplarını imzaladı.

04-12 Kasım arası gerçekleştirilen İstanbul 36. Uluslararası Tüyap Kitap Fuarı dün sona erdi. Her gün yoğun bir ilgi ile geçen fuarda yüzlerce yayınevi katıldı. Fuar boyunca her yaşa uygun kitaplar satıldı. Birçok yayınevi de yazarlarını da çağırarak kitaplarını imzalattı. Büyüklüğü ile dikkatleri üzerine çeken Yeni Asya Neşriyat da fuarda yerini aldı. Bediüzzaman’ın posterinin süslediği Yeni Asya standı oldukça ilgi gördü. Fuarın ilk gününden son gününe kadar gelen yazarlar Yeni Asya standında kitaplarını imzaladı. Son gün ise Ali Ferşadoğlu ve Rifat Okyay kitaplarını imzaladı. Standımıza gelen okuyucular yazarlarımızla tanıştı ve kitaplarını imzalattı. Yeni Asya Neşriyat standı fuarın en dikkat çekici standları arasında yer aldı.

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