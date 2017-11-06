Tüyap Kitap Fuarı sürüyor

Kitapseverlerin her yıl merakla beklediği Uluslararası Tüyap Kitap Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ederken Genel Yayın Müdürümüz Kazım Güleçyüz de okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Kitapseverlerin her yıl merakla beklediği Uluslararası Tüyap Kitap Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. 12 Kasım’a kadar açık kalacak olan İstanbul 36. Uluslararası Tüyap Kitap Fuarı’na yüzlerce yayınevi katıldı. İki gündür açık olan fuarı binlerce kişi ziyaret ederken Yeni Asya Neşriyat’ın da standı bulunan fuarda seçkin eserler kitapseverleri bekliyor. Yazarlarımızın imza günlerinde okuyucularıyla bir araya geldiği fuarda, dün de gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz ve Bizim Aile dergisi yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz kitaplarını imzaladı. Okurlarınca ilgiyle karşılanan yazarlarımız, kitapseverlerle fotoğraf çektirdi, sorularını cevaplandırdı.

ÖĞRENCİ VE EMEKLİLERE ÜCRETSİZ GİRİŞ

12 Kasım’da sona erecek olan fuara öğrenciler, öğretmenler ve emekliler ücretsiz, normal ziyaretçiler ise 5 Lira karşılığında ziyaret edebilecek. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen ‘36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ ve ‘27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’ Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde tüm kitapseverleri bekliyor.

İstanbul - Cemil Said Demirdöğmez