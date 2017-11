TÜYAP’ta Yeni Asya rüzgarı

İstanbul 36. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarında Yeni Asya rüzgarı esmeye devam ediyor. Yazar ve çizerlerimizin imza programlarıyla daha da hareketlenen üç ayrı standımızda, kitapseverlerin hizmetindeyiz.

İstanbul 36. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarında, Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Şükrü Bulut kitaplarını imzaladı. 4-12 Kasım arasında devam eden İstanbul 36. Uluslararası TÜYAP Kitap fuarı’nda bilhassa hafta sonunda yoğunluk bekleniyor. Yüzlerce yayınevinin katıldığı fuarı, en çok öğrenciler ziyaret etti. Fuarın son günü 12 Kasım Pazar günü imza programı ile okuyucu yazar buluşmaları devam edecek. Salon 12’de 12508 nolu stantta yer alan Yeni Asya Neşriyat bölümü de kitap dostlarının ilgilini çekiyor. “Siyasal İslâm ve Nurcular” adlı kitabın yazarı Şükrü Bulut, Perşembe günü okuyucularıyla buluşup kitaplarını imzaladı. Fuarda 11 Kasım Cumartesi günü Sebahattin Yaşar, 12 Kasım Pazar günü ile Ali Ferşadoğlu ve Rıfat Okyay saat 14:00 ile 18:00 arasında kitaplarını imzalayacaklar.

Bediüzzaman posteri dikkat çekiyor

4-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Tüyap Kitap Fuarına her gün ilgi daha da fazlalaşıyor. Tüyap Kitap Fuarının 7. Gününde ise yine her gün olduğu gibi sabah saat 10.00’dan itibaren 14.00’e kadar öğrenciler okul servisleriyle fuara katılıyor. Yüzlerce öğrencinin katılım sağlamaları ve onların kitaplara ve yazarlarına ilgi göstermeleri dikkat çekiyor. Yüzlerce yayınevi var ve her yaşa uygun kitap bulabilmek mümkün. TÜYAP Kitap Fuar alanı 12 salonu ile kitapseverlere hizmet vermekte. 12. Salonun girişinde arkaya doğru bakıldığında Yeni Asya standı, büyükçe bir Bediüzzaman posteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Asya standının dört tarafı kitaplarla çevrili. Giriş kısmına bakan uzun tarafta, Yeni Tanzim Risale-i Nur’lar, Orta Boy ve küçük cep boy Risaleler bulunuyor. Hemen yanında, Kur’ân-ı Kerîm ve diğer dinî kitaplar mevcut. Arka kısma bakan tarafta ise, Yeni Asya Gazetesi yazarlarının yazdığı romanlar, biyografiler ve özel derleme eserler var.

Can Kardeşler Buluştu

İnsanların gözünü alamadığı Yeni Asya standı kitapseverlerin uğrak noktası olurken, daha çok çocuklara hitap eden Can Kardeş standımızda, çocukların buluşma adresi oldu. Yeni Asya çizerlerinden, Can Kardeş Yayın Koordinatörümüz Demirhan Kadıoğlu, çocuklarla buluştu sorularını cevapladı. Çizerimiz, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Resimlerini kitaplara çizerek gönüllerini kazandı.



Yazarımız M. Ali Kaya, Artı Tv’ye konuştu



Kitapların okur, okurların yayınevleriyle buluşma noktası olan kitap fuarlarının en önemlilerinden biri olan 36. İstanbul Kitap Fuarı’nda Artı Tv, Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret ederek yazarımız Mehmet Ali Kaya ile konuştu. Kitap fuarlarının Siyasî atmosferden ne kadar etkilendiğini araştıran Artı Tv Muhabiri, geçtiğimiz haftalarda Tokat Kitap Günleri’nde standımıza yapılan çirkin muameleyi sordu. Tokat Fuarı’nda yaşanan olayı değerlendiren Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Kaya şunları söyledi: “Anlaşma yapılmış, parası da ödenmiş, resmî açılışta yapıldığı halde böyle bir şey yaşandı. Belediye başkanıyla vali de açılışta bulunuyor. Normal şekilde 1. gün satış yapılır. Ancak gece saatinde nerden baskı geldiyse, belediye çalışanları geliyorlar ve standı dışarı atıyorlar. Tepki olduğu söyleniyor, ama nerden geldi, nasıl geldi onu da bilemiyoruz. Biz 50 yıldır bu fuarlara katılıyoruz. Sonuçta hiçbir yerde problem olmadı. Ayrıca ben de Tokat’lıyım dolayısıyla kitap imzalamak için gitmiştim oraya. Ama Tokat için talihsizlik oldu. Hiçbir yerde yaşanmaz bundan sonra yaşanacağını sanmıyorum” dedi. Yoğun ilgiyle devam eden Kitap Fuarına bütün kitapseverleri bekliyoruz.

