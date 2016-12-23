Tuzağı artık görün

Fırat Kalkanı'nın 120. gününde şehit sayısı 35'e çıkarken, Moskova Bildirisindeki ''Suriye Krizinin askeri çözümü yok'' tesbitinin gereği yapılmalı.

MOSKOVA BİLDİRİSİNDEN SONRA

Moskova’da buluşan Türkiye, İran ve Rusya dışişleri ve savunma bakanlarının uzlaştığı bildirideki çözüm önerilerine “cevap,” El Bab kuşatmasında IŞİD militanlarıyla cereyan eden çatışmada 16 askerimizin daha şehit edilmesiyle verildi.

PROVOKATİF SALDIRILAR ARTARSA

El Bab’ın Cerublus’tan farklı olarak çok şiddetli çatışmalara sahne olabileceğine ve Fırat Kalkanı harekâtı uzadıkça tuzak niteliğindeki provokatif saldırıların artabileceğine işaret edilirken, harekâtın uygun bir çekilme takvimiyle bitirilmesinin gündeme alınması gerektiği vurgulanıyor.

Fırat Kalkanı’nın acı bilânçosu:

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı harekâtında Türk askerlerine yönelik terör örgütü IŞİD unsurları tarafından geçtiğimiz gün saldırılar düzenlendi. Saldırılarda; biri Binbaşı, 4’ü Astsubay, 9’u Uzman Çavuş 16 askerimiz şehit oldu, çoğu ağır 33 askerimiz de yaralandı. TSK, 138 IŞİD’linin öldürüldüğünü duyurdu. Harekâtta 14 Ağustos’tan bu yana verdiğimiz şehit sayısı ise 37e çıktı.

Ocaklara ateş düştü

TSK’dan yapılan açıklamada Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının 67 hedefi vurduğu, karadan ve havadan yapılan harekâtlarda 138 IŞİD’linin öldürüldüğü belirtildi. Fırat Kalkanı Harekâtı boyunca şehit olan askerlerin sayısı ise 37e çıktı. Şehit haberlerinin ve TSK açıklamalarından geriye ise Mehmetçiği evlerine düşen şehit ateşi kaldı. Hain saldırı sonrası isimleri açıklanan şehitlerimiz: Binbaşı Bülent Albayrak, Tankçı Astsubay Başçavuş Ökkeş Karaca, Astsubay Çavuş Furkan Yavaş, Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, Astsubay Çavuş Göktan Özüpek, Uzman Çavuş Burak Boz, Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak, Uzman Çavuş Akın Acar, Uzman Çavuş Ferhat Demir, Uzman Çavuş Hasan Kavuz, Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın.

25 Ağustos 2016 tarihli Yeni Asya'nın Manşet Haberi:

Bu tuzaktan derhal çıkalım

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bu-tuzaktan-derhal-cikalim_407954