TYB İstanbul Şubesi Başkanı Bıyıklı'dan hükümete 'yerli kağıt' çağrısı

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Yayıncılar ekonomik saldırılarla ağır bir darbe almış durumda. Asıl yapılması gereken ve herkesin hemfikir olduğu konu yerli kağıt üretimine acilen geçilmesidir." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, yayıncılık dünyası açısından son dönemde dövizde yaşanan dalgalanmayı değerlendirerek, "Yayıncılar daha önce de birikmiş problemlerle boğuşurken ekonomik saldırılarla ağır bir darbe almış durumda. Kültür yayıncılığı yapan yayınevlerine bir defaya mahsus olmak üzere ekonomik destekte bulunulmalı fakat asıl yapılması gereken ve herkesin hemfikir olduğu konu yerli kağıt üretimine acilen geçilmesidir." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda yaşanan ekonomik saldırılardan etkilenen yayın dünyası için harekete geçilmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin aynı zamanda küresel kültürün de saldırısı altında olduğuna işaret eden Bıyıklı, "Türkiye, kültürel saldırılara da direnmek zorunda. Bu bir varoluş kavgası, bu kavgayı da yerli ve milli aydınlarıyla birlikte yürütmek durumunda. Bu topraklara inanan, Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığının şuurunda olan entelektüeller ordusu milli mücadelede yerini almalı, her zamankinden daha çok üretmeli, her zamankinden daha çok kendi toplumunun önünde yürümelidir. Aydınlarımızın kahir ekseriyetinin bu azimde olduğundan şüphemiz yok fakat malumunuz medeniyet metinlerle kurulur ve kültürün yayılmasında yüzyıllardan beri en etkili araçlardan biri kağıttır." yorumunu yaptı.

"Bu sıkıntıdan kurtulmak için hükümetin konuya duyarlı bir şekilde yaklaşması gerekiyor"

Bıyıklı, kültürün yayılmasında yayıncıların büyük sorumluluk üstlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yayıncılarımız planlamasını yaptıkları kitapların basımında kararsız kalmaktadır. İşten çıkarmalar gibi üzücü kararlar alanlar olmakla birlikte yayımlanması planlanan dosyaların askıya alındığını da biliyoruz. Kıt imkanlarla kültür yayıncılığı yapan dostlarımızın durumu ise daha vahim. Yayınları durma noktasına gelmiş. Büyük sermaye sahiplerinin desteklediği yayınevlerinin tedirginliğinin yanında küçük yayınevlerinin tedbiri daha kolay anlaşılabilir. Bu manzaradan en çok etkilenen takdir edersiniz ki yazarlarımız. Çünkü ürettikleri eserlerin yayımlanmayacak olması ya da askıya alınması onların üretim motivasyonunu da düşürecektir. Yazar yazdığını okuyucuya ulaştırmak ister. Bazı yazarlarımız yayınevlerine destek olmak için telif haklarından feragat etmekte."

Bu sıkıntıdan kurtulmak için hükümetin konuya duyarlı bir şekilde yaklaşması gerektiğini belirten Mahmut Bıyıklı, "Komisyonlar kurulup çözüm yolları araştırılmalıdır. Acil çözüm olarak ekonomik saldırı öncesinde de yayıncıların talepleri arasında olan vergi indirimi konusunda kararlı adımlar atılmalıdır. Kültür yayıncılığı yapan yayınevlerine bir defaya mahsus olmak üzere ekonomik destekte bulunulmalı, ülke kültürüne faydalı yayınları kütüphanelere alırken bunların sayısını artırmalıdır. Bunlar, geçiş süreci için moral-motivasyon desteği olacaktır fakat asıl yapılması gereken ve herkesin hemfikir olduğu konu yerli kağıt üretimine acilen geçilmesidir. Yerli ve milli bir manifestoyla, halkımızın büyük desteği ile geçmiş olduğumuz yeni sisteme yakışan budur. Geçmişte yapılan hataları konuşmanın fazla anlamı yok. Türkiye kesinlikle ve kesinlikle 2023 hedeflerine yerli kağıt, yerli üretim ve milli kültürle ulaşacaktır."

"Meydan ne olduğu belli olmayan seviyesiz ürünlere kalacak"

Bıyıklı, hatalardan ders alınması gerektiğini aktararak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kaliteli eserlerin ve kaygısı olan yazarların, yaşanan sorunlar sebebiyle bu süreçte yayın dünyasından çekilmesiyle meydan ne olduğu belli olmayan seviyesiz ürünlere kalacaktır. Sadece satış kaygısıyla üretilen bu eserler edebiyat ve düşünce dünyamız için felaket olur. Geriye gidişi artırır, kültür dünyamızı uçuruma sürükler. Cumhurbaşkanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımızın, ülke meselesi olan bu önemli mesele için sesimizi duymasını, yayın dünyamızın problemlerini çözmesini diliyoruz."