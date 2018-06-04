UBER davası 7 Kasım’a kaldı

İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER’e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın, bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik hakim heyeti ile birlikte görülmesine karar verildi.

Söz konusu heyet, davacıların tedbir talebi ile ilgili celse arasında karar oluşturacak. Mahkeme ayrıca UBER’e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre verdi. Dava, 7 Kasım’a ertelendi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği ile İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ve davalı UBER şirketinin vekili hazır bulundu DHA

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