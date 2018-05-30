UBER'den 'beklenen' açıklama

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından taksiciler UBER'in artık bittiğini ve şirketlerin belgelerinin çoğunu geri aldığını söylemişti. UBER'den ise beklenen açıklama geldi.

Konuyla ilgili UBER'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız. Saygılarımızla" *** Tıklayınız: Resmi Gazete'de yayınlandı: Korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi DHA

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