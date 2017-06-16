Üç belediye başkanı Bakanlık tarafından görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.

Üç belediye başkanının, "görülen lüzum üzerine" açığa alındığı belirtildi. AA

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