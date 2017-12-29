Üç Dal Papatya da kaynak oldu

Hak ve Adalet Platformu’nun hazırladığı raporda Nur Ener Kılınç’ın hazırlamış olduğu “Üç Dal Papatya” kitabından da istifade edilmiş.

Raporu hazırlayanlar arasında yer alan Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu, “Mağduriyetler gerçekten çok yakıcı. Bildiğimiz bilmediğimiz çok yürek parçalayıcı olaylar yaşanıyor. Çok kolaylıkla insanların terörist yaftasıyla mağdur edildiği bir süreç yaşanıyor” dedi.

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