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19 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Üç meydanın adı da 15 Temmuz oldu

19 Kasım 2017, Pazar 11:07
İstanbul'da, üç ilçede bulunan meydanların isimleri değiştirildi.

Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelerindeki meydanların isimlerinin değiştirilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, teklifleri yerinde görerek isim değişikliğine karar verdi.

Karar doğrultusunda, Küçükçekmece'deki Halkalı Meydanı'na "15 Temmuz Şeref Meydanı", Ümraniye'deki Ümraniye Meydanı'na "15 Temmuz Şehitler Meydanı" ve Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami önündeki alana ise "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı" adı verildi.

AA

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