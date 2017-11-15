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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Uçaklarda yeni dönem: 'Hava polisi' geliyor

15 Kasım 2017, Çarşamba 11:33
ABD başta olmak üzere bazı ülkelerdeki sivil uçuşlarda silahlı güvenlik görevlisi önlemi Türkiye’de de uygulanacak. Meclis’te görüşmeleri süren torba tasarının bu uygulamaya ilişkin düzenlemesi dün kabul edildi.

Tasarının tümünün yasalaşıp, Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımından sonra yürürlüğe girecek bu düzenlemeye göre, Türkiye tescilli sivil hava araçlarında “hava polisi” olarak da nitelenen özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek. Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Türkiye uçuşu olan yabancı tescilli sivil hava araçlarında silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasına izin verilmesine, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak kaydıyla İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Silahlı güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

SİVİL HAVACILIĞA GÜVENLİK KURULU

Tasarının yine yasalaşan bir başka düzenlemesiyle de, Türk Sivil Havacılık Kanununun “güvenlik tedbirleri” başlıklı maddesi, “Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve havacılık güvenliği” olarak değiştiliyor. Buna göre, tüm sivil havacılık faaliyetleri ile sivil havacılık tesis ve eklentilerinin yasa dışı eylemlere karşı korunması amacıyla uluslararası uygulamalara uygun olarak gereken mevzuatı hazırlamak, denetlemek, uygun eğitimlerin alınmasını sağlamak ve Türkiye’yi uluslararası kuruluşlar nezdinde temsile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili olacak. 

Bakanlık, bu görevini öncelikle İçişleri Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli yürütecek. Sivil havacılık güvenliği ile ilgili politikaların belirlenmesi ile kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olmak üzere, İçişleri Bakanlığı müsteşarı veya güvenlikten sorumlu müsteşar yardımcısının başkanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşarları veya müsteşar yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri, Gümrükler Genel Müdürü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünün katılımıyla Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

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