Üçüncü havalimanında son durum

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ocak, İstanbul Yeni Havalimanının hedeflenen açılış tarihinde hazır hale getirilmesi için yoğun bir süreç yaşandığını ve tüm birimlerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Twitter'da İstanbul Yeni Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'na ilişkin paylaşımlarda bulundu.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Ocak, şu bilgileri verdi:

"Dünyanın en büyük havalimanı olarak planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın hedeflenen açılış tarihinde hazır hale getirilmesi için yoğun bir süreç yaşanıyor. Tüm birimlerin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda görev yapması planlanan Hava Trafik Kontrolörlerine, tamamen yenilenecek hava sahası ve operasyon ortamına intibak sağlamaları amacıyla verilen eğitimler kuruluşumuz açısından büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, 2017 Ekim-2018 Ocak tarihleri arasında uluslararası emniyet otoritesi Avrupa Hava Seyrüsefer Örgütü'nün (EUROCONTROL) Fransa’da bulunan deney merkezinde 'Gerçek Zamanlı Hava Trafik Kontrol Simülasyonu' (ATC-RTS) gerçekleştirilmişti. Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüzce İYH'de görev yapacak Hava Trafik Kontrolörlerinin yoğun trafiği emniyetli, etkin, verimli şekilde yönetmeleri için rutin görevlerinden farklı olarak gözetmen (süpervizör) rollere geçişini kolaylaştırmaya yönelik bir kurs düzenlendi."

Funda Ocak, Atatürk Havalimanı'nda, 05-09 Mart arasında EUROCONTROL teşkilatının uzman eğiticilerince kursiyerlere iletişim, motivasyon, liderlik, stres, güvenlik yönetimi, çatışma yönetimi ve değişim yönetimi gibi yöntemleri içeren eğitim verildiğini aktararak, "Kursta başarı gösteren 16 Hava Trafik Kontrolörü, AHL'de düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldılar. Konunun önemine istinaden söz konusu eğitimin devam etmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.