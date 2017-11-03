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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Ucuz et Rekabet Kurumu'na gidiyor

03 Kasım 2017, Cuma 14:28
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ucuz etin marketlerde satılacak olmasını Rekabet Kurumu'na taşıyacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından halka et satılması için Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden ikisine dağıtım yetkisi tanınmasını küçük esnaf adına olumsuz bir gelişme olarak değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her geçen gün biraz daha zor duruma düşen kasaplık faaliyetinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımız yönünden üzüntü verici bir gelişme olmuştur. Bu uygulama, esnaf ve sanatkarı korumayı ve kollamayı öngören anayasanın 173'üncü maddesine aykırı olduğu gibi, piyasada satış faaliyetinde bulunan işletmeler arasında ayrım yapılmış olması yönünden de rekabet hukuku kurallarına aykırı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sorunun temelden çözümünün üretimin artırılmasına dönük tedbirlerle aşılabileceğini de anlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Sorunun temelinde üretim yetersizliğinin olduğu bu alanda faaliyet gösteren bütün kesimlerce kabul edelen bir husustur. Halkımıza ucuz et satılabilmesi, bizim de öteden beri arzu ettiğimiz bir konudur. Ancak bunun, bir kesimi mağdur eden bir uygulama ile yapılmaması gerekir. Talebimiz ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır. Bu yolda olumlu bir sonuç elde edebilmek ve konunun acilen çözümü için Rekabet Kurumu'na gidiyoruz."

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