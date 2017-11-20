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20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Uğur'u 13 kurşunla öldürenler, 13 yıldır serbest

20 Kasım 2017, Pazartesi 10:26
13 yıl önce babasıyla birlikte öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın failleri tutuklanmadı, anısına dikilen heykel belediyeye atanan kayyım tarafından kaldırıldı, annesi ihraç edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 21 Kasım 2004 tarihinde evlerinin önünde polisler tarafından öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve kamyon şoförü olan babası Ahmet Kaymaz'ın ölümlerinin üzerinden 13 yıl geçti. 13 kurşunla öldürüldüğünde yanına bırakılan silah ile 'eylem hazırlığındaki terörist' olarak kamuoyuna yansıtılmak istenen Uğur Kaymaz ve babasının failleri hâlâ ortaya çıkarılmadı.

ANNESİ İHRAÇ EDİLDİ

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Uğur ve babasının katilleri bulunmadığı gibi ailesine yönelik baskılar da devam etti. Kızıltepe Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi'nde 12 yıl temizlik işçisi olarak çalışan Uğur'un annesi Makbule Kaymaz, oğlu ve eşinin öldürülmesinin yıldönümünde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden ihraç edildi. Kaymaz'ın anısına ilçe merkezinde yapılan avuçlarında güvercin bulunan iki çocuk heykeli ise belediyeye atanan kayyım Ahmet Odabaşı'nın talimatı ile 11 Haziran tarihinde kaldırıldı. Kaldırılan heykelin bulunduğu yere saat kulesi dikildi.

'HER GÜN ONLARI HATIRLIYORUM'

Olayın üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen halen kaybettiği eşi ve çocuğunun acısını yaşayan anne Makbule Kaymaz, faillerin bulunmamasına tepki gösterdi. "Benim çocuğum ne yapmıştı" diye soran anne Kaymaz, faillerin halen dışarıda gezdiğini hatırlattı. Tarif edilmez bir acı içerisinde olduğunu belirten Kaymaz, "Barış olmasını istiyoruz. Çocuklarımız öldürülmesin. Ciğerimiz yandı. Her gün onları hatırlıyorum. Kimse çocukların haklarını sormuyor” dedi. Uğur'un heykelinin kaldırılmasına da tepki gösteren anne Kaymaz, "Her şeyi ellerine almışlar. Seçtiğimiz insanları tutuklayıp içeriye attılar. Kendilerine göre her şeyi dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu haksızlıktır" dedi.

DAVADA NE OLDU?

Uğur Kaymaz ve babasının öldürülmesi ile ilgili 4 polis hakkında Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan dava 'güvenlik' gerekçesiyle Eskişehir'e alındı. Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi 'meşru müdafaada bulundukları' gerekçesiyle tüm polislerin beraatına karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı oy birliğiyle onadı. İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından, avukatlar davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Olay hakkında AİHM, Türkiye’den savunma istedi. 2014 yılının Şubat ayında kararını veren AİHM, Uğur Kaymaz ve babasının öldürülmesine ilişkin 'yaşam haklarının ihlal edildiği' yönünde karar vererek Türkiye’yi toplam 70 bin avro maddi, 70 bin avro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

BAŞVURU AYM'DE BEKLİYOR

Kararın ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi’ne bağlı avukatlar, yargılanmanın yenilenmesi talebiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme başvuruyu herhangi bir gerekçe göstermeden reddetti. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınan karar hakkında ise şuana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı.

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