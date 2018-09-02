Ulaşım ihalesi, salı günü yapılacak

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesini 4 Eylül Salı günü yapacak.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesi yapacak. 4 Eylül Salı günü yapılacak ihaleye ortak girişim ve yabancı firmalar katılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, 18 hatta kullanılacak otobüsler, mevcut iki havaalanının toplu ulaşımını sağlayan havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlar olacak.

18 hat üzerinde çalışacak 150 adet otobüs lüks olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adetinin solo tip ve en az 46 koltuklu, 50 adetinin de en az 35 koltuk kapasiteli olma şartı isteniyor.

Bir otobüs için aylık muhammen bedel 10 bin tam elektronik bilet, toplam muhammen bedel 180 milyon tam bilete karşılık gelen 468 milyon lira olacak. İhale kapalı teklif usulü ve birim fiyat geçerli olmak üzere tahmini bedelden arttırma yapılacak şekilde gerçekleştirilecek.

18 hat ve belirlenen ücretleri

İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak.

En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

07 Ağustos 20018 tarih ve 2018/5-1 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, otobüs hatlarının detayları ve fiyatları ise şöyle:

Hat adı Mesafe (tek yön) Sefer sıklığı Yolculuk ücreti Araç sayısı

Beylikdüzü-Tüyap 52 km 15 dakika 21 TL 15 araç

Otogar 38 km 15 dakika 16 TL 12 araç

Bakırköy 44 km 10 dakika 18 TL 19 araç

Yenikapı-Sirkeci 50 km 11 dakika 18 TL 23 araç

Beşiktaş 43 km 20 dakika 18 TL 13 araç

Alibeyköy-Otogarı 31 km 30 dakika 16 TL 5 araç

Kadıköy 64 km 20 dakika 25 TL 11 araç

Pendik 93 km 45 dakika 30 TL 5 araç

Hacıosman 40 km 30 dakika 16 TL 4 araç

Tepeüstü 91 km 30 dakika 25 TL 7 araç

Arnavutköy 22 km 40 dakika 12 TL 3 araç

Kemerburgaz 21 km 40 dakika 12 TL 3 araç

Sarıyer 40 km 30 dakika 16 TL 5 araç

Başakşehir 27 km 30 dakika 14 TL 4 araç

Bahçeşehir 40 km 40 dakika 16 TL 4 araç

Mahmutbey Metro 36 km 45 dakika 15 TL 3 araç

Halkalı 40 km 50 dakika 16 TL 4 araç

Mecidiyeköy 37 km 15 dakika 16 TL 10 araç

İhaleyi kazanan 29 Ekim'de hizmet verecek

İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Araçlar, İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi'ne gönderilecek. Şoför üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak. Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda multimedia(MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

Yüzde 80'i 120 ayda ödenecek

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi, 468 milyon liralık muhammen bedel ile artırım yapılarak gerçekleştirilecek ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ihale sözleşmesinde detaylı bir şekilde yer alıyor. Buna göre, sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

Kuralları ihlal edenlere yatırımlar uygulanacak

İşletmenin kurallara uymaması halinde yaptırımlar uygulanacak. Yolcular tarafından unutulan veya kendisine teslim edilen her türlü eşyanın idareye teslim edilmemesi durumunda taşıyıcıya 200 tam İstanbul kart bedeli (520 TL), şoföre 10 hizmet kalite puanı cezası verilecek. Şoförün toplu taşıma aracı kullanım belgesi 30 gün askıya alınacak. Kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması durumlarda bin tam İstanbul kart bedeli ceza uygulanacak. Şoföre ise 50 hizmet kalite puanı kesintisi yapılacak.

Doktor, polis, belediye zabıtası veya denetim görevlisi raporuyla ya da kamera kaydıyla belgelemek şartıyla, idare personeline, denetim görevlilerine, yolcuya, diğer taşımacılara veya 3.şahıslara fiili saldırıda bulunması, kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi veya görev yapılmasının engellenmesi durumunda işleticiye 2 bin tam İstanbul kart bedeli (5 bin 200 TL) ceza uygulanacak. Tekrarı durumunda ise 3 bin tam İstanbul kart bedeli (7 bin 800 TL) uygulanacak. Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal süresiz iptal edilecek.

29 Ekim'de faaliyete girecek olan yeni havalimanında bagajlı lüks otobüslerin yanı sıra ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsü de yolcu taşıyacak. Ayrıca ileriki zaman dilimlerinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatları da toplu ulaşım hizmeti verecek.