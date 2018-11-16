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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Ulaştırma Bakanı Turhan: Kanal İstanbul'a 2019'da başlamayı planlıyoruz

16 Kasım 2018, Cuma 23:00
"Kültür ve Turizmde Yeni Vizyon" başlığıyla düzenlenen, 134. Bab-ı Ali Toplantılarında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, son 16 yılda ulaşım ve haberleşmede gerçekleştirilen faaliyetlere değinerek, Türkiye'yi ulaştırma ve haberleşme alanında dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirdiklerini anlattı.

16 yılda ülkeyi baştan başa yeni yollarla donattıklarını, demir yolu yapımını milli politika haline getirdiklerini, hava yolunda yurt içi ve yurt dışında uzakları yakın ettiklerini, haberleşmede köyden kente tüm ülkeyi en yeni teknolojilerle donattıklarını aktaran Turhan, "Takdir edersiniz ki ulaşım ve haberleşmeye yapılan yatırımlarla, günü kurtarmak değil, nesilleri yaşatmak amaçlanır. Biz bu düşünceden hareketle, ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 515 milyar liralık yatırım yaptık." diye konuştu.

Otoyol, bölünmüş yol, köprü ve viyadüklerle doğu-batı aksında "koridor ülke" olarak tanımlanan Türkiye'yi kuzey-güney hattında da koridor haline getirdiklerini ifade eden Turhan, bu sayede ülkenin 3 kıtanın birleştiği, dünyanın en kritik kavşağı konumuna geldiğini dile getirdi.

Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi küresel ölçekli dev projeleri hizmete soktuklarını anımsatarak, Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerin de sürdüğünü kaydetti.

"Bin 983 kilometre yeni demir yolu yaptık"

Bakan Turhan, Türkiye'yi demir ağlarla örme hamlesini uzun yılların ardından yeniden kendilerinin başlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çoğu yapıldığı günden bu yana el değmeyen mevcut demir yolu ağının 10 bin 789 kilometresini komple bakım ve yenilemesini yaptık. 2004-2018 yıllarında senede ortalama 138 kilometre olmak üzere bin 983 kilometre yeni demir yolu yaptık. 12 bin 710 kilometre olan demir yolu uzunluğunu 2023'te 25 bin 30 kilometreye çıkartmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor. Türkiye'yi, dünyada yüksek hızlı trene sahip 8. ülke yaptık. YHT hatlarında taşınan yolcu sayısı ise 44 milyona yaklaştı. Bu arada, Ankara-Sivas hızlı tren projesinde sona yaklaştığımızı belirtmek isterim. 2003'te başlattığımız demir yolu seferberliği ile 77 milyon olan yolcu sayımızı 2017'de 183 milyona yükselttik. Bu sayede akaryakıt giderlerinden de tasarruf edildi."

İstanbul Havalimanı sayesinde hava yolculuğunda yeni bir evreye girildiğini de dile getiren Turhan, 2003'te 36,5 milyon olan hava yolu yolcu sayısının 2017'de 195 milyona yükseldiğini bildirdi.

"Yolcu sayısının 2023'e kadar 450 milyona çıkmasını bekliyoruz. 56 olan havalimanı sayımızı ise 65'e çıkartmış olacağız." diyen Turhan, havacılık ve uzay sanayisinde teknolojiyi ithal eden ülke olmak yerine teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke olmayı amaçladıklarını vurguladı.

5G altyapı çalışmalarına da hız verdiklerini, bu teknolojiyle sağlıktan tarıma, sanayiden ticarete hayatın her alanında büyük rahatlığa kavuşulacağını belirten Turhan, 2023 hedefleri için bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul'un kendileri için ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söyleyen Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle, metrolarla, banliyö hatlarıyla İstanbul'a hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı ile şehrimizi, Türkiye'mizi taçlandırdık. İnşallah diğer mega projemiz Kanal İstanbul'a ise 2019'da başlamayı planlıyoruz. İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek 3 katlı tünelin proje çalışmalarında da sona gelindi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde milletimizin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için hep birlikte, el birliğiyle, güç birliğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

AA

Etiketler: Turhan, Ulaşım, 5G, Kanal İstanbul
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