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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Uludağ'daki Büyük Otel yıkılacak, yerine otopark yapılacak

29 Ocak 2017, Pazar 11:05
Özel İdare tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Uludağ’daki Büyük Otel, kayak sezonu sonunda yıkılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti’li Recep Altepe, otelin bulunduğu araziye iki katlı 2 bin araç kapasiteli kapalı otopark, üzerine de futbol sahası ile basketbol oynanacak spor tesisi yapacaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ’da bulunan ve Özel İdare tarafından kendilerine devredilen tek tapulu otel olan Büyük Otel’in kayak sezonu sonunda yıkılacağını açıkladı. Böylece otel dahil çevresinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 52 bin metrekarelik alan oluşacağını açıklayan Recep Altepe, şöyle dedi:

"Bu arazinden 15 bin 600 metrekaresi üzerine iki katlı otopark yapacağız. Toplam 2 bin araç alabilecek bu otopark kod seviyesinden aşağı olacak. Otoparkın üzerine futbol takımlarının kamp yaptıkları dönemde kullanmaları için futbol sahası isteyenlerin basketbol oynaması için spor tesisi yapacağız. Ayrıca otoparkın dışında kalan araziye ise aktivite merkezleri inşa edeceğiz. Böylece Uludağ’da özellikle günü birlik tatilcilerin yaşadığı bu sıkıntıyı gidereceğiz."

Uludağ’da bu yıl hizmete soktukları açık 3 otopark ile trafik karmaşası ve kirliliği önlediklerini söyleyen Recep Altepe, buradaki yetkinin tamamen kendilerine verilmesi halinde Uludağ’ı sadece kışın değil yaz turizminde de dünya markası yapacaklarını ekledi. Toplam 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ’da 30’a yakın otel ve misafirhane bulunuyor.

DHA

Etiketler: bursa, uludağ
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