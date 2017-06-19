Uludere'de çatışma:1 asker ve 2 korucu yaralandı

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi yakınlarında akşam saatlerinde operasyon yürüten güvenlik güçlerine teröristlerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı.

Uludere İlçesi Hilal Beldesi ile Akduman Köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucunda 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı 3 güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatışmaların devam ettiği bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon geniş çaplı sürdürülüyor. DHA

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