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22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Uluslararası işbirliği olmazsa, gelişen teknoloji insanlığı tehdit edecek

22 Eylül 2018, Cumartesi 15:47
Sapiens isimli kitabıyla tanınan İsrailli araştırmacı Yuval Noah Harari, insanları 'hacklemek' için gerekli teknolojiye artık sahip olunduğunu söyledi.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde çalışan orta çağ uzmanı araştırmacı, '21. Yüzyıl İçin 21 Ders' adlı yeni kitabında çağımızın en büyük sorunlarından çevre krizi, yalan haberlerin yanı sıra 'big data' (büyük veri) ve yapay zeka gibi konuları işliyor.

Le Monde gazetesinin sorularını yanıtlayan Harari, bu yüzyılda karşılaştığımız sorunları milliyetçilikle çözemeyeceğimizi ve çok daha küresel düşünmemiz gerektiğini belirtiyor. Örneğin zararlı gaz salımını sıfıra indiren bir ülkenin tek başına dünyadaki küresel ısınmaya çözüm bulamayacağını söyleyen Harari, uluslararası işbirliği olmazsa gelişen teknolojinin de insanlığı tehdit edebileceğinin altını çiziyor.

Yalan haberlerle insanlar radikalleştiriliyor

Harari'ye göre şu anda içinde bulunduğumuz kriz, sahip olduğumuz teknolojilerin insanları 'hacklemeye' yani kontrol etmeye imkan vermesinden ortaya çıkıyor.

Özellikle son dönemlerde sürekli gündeme gelen 'fake news' yani yalan haberlerin aslında yeni olmadığını ifade eden 42 yaşındaki akademisyen, bu tarz haberlerin teknolojiyle birleşmesiyle problemin çok büyüdüğünü kaydediyor.

Harari, "Artık yalan haberleri hedefleyerek bundan faydalanmak mümkün. Sığınmacılardan nefret eden bir kişiye, sığınmacıların Fransızları taciz ettiğine dair bir yalan haber gösterirseniz, buna kolayca inanacaktır. Yalan haberlerin amacı yanlış bilgi yayarak insanları radikalleştirmedir." şeklinde konuşuyor.

Ünlü yazar için çözüm, bu tarz büyük veri ve yapay zeka teknolojilerini doğru kullanmaktan geçse de, insanların ilk önce manipülasyona açık olduklarını fark etmeleri gerekiyor.

Filistinlilerin yaşadığını ileride herkes yaşayabilir

İsrail gibi 'dini fanatizmin' yüksek olduğu toplumlarda teknolojik gelişmelerin garip karşılanmaması gerektiğini söyleyen Harari, sürekli bir varlık krizi içinde olmanın inovasyonu artırdığını düşünüyor.

İsrail'in sahip olduğu gelişmiş takip sistemleri sayesinde, hükümetin haberi olmadan en küçük bir adım atılamadığına değinen tarihçi, artık insan davranışlarının tipik kalıplarının çözüldüğünü ifade ediyor.

Röportajında bunun her ne kadar teröre karşı etkin bir mücadele yöntemi olabileceğini söylese de, milyonları kontrol altında tutmayı sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi Harari için endişe verici.

Euronews Türkçe

Etiketler: insanlık, kitap, İsrail, Kudüs, medya, Harari
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