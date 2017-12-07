UNESCO Sur’a neden gelmiyor?

Kültürel Miras Listesi Alan Yönetim Başkanı ve Koordinatörü olan Nevin Soyukaya Sur’la ilgili raporların Kültür Bakanlığı tarafından UNESCO’ya gönderilmediğini öne sürdü.

Sur duvarlarının içinde kalan alanlar da koruma kapsamındaydı. Bölgede yaşanan çatışmalar Sur içinde ağır tahribata neden oldu. Kültürel Miras Listesi başvuruları sırasında Alan Yönetim Başkanı ve Koordinatör olan Nevin Soyukaya, çatışmaların bölgede yarattığı tahribatın halen bile tam olarak bilinmediğini söyledi. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre prosedür gereği Sur’la ilgili raporların Kültür Bakanlığı üzerinden UNESCO’ya gönderilmesi gerektiğini hatırlatan Soyukaya, Bakanlığa iletilen raporların UNESCO’ya gönderilmediğini öne sürdü. Soyukaya, “Her ablukaya ara verildiğinde alana girip çekimler yaptık. Bütün bunları raporlamaya başladık. Üniversiteden bir hocanın UNESCO ile direk bir yazışması sonrası UNESCO’nun hiçbir şeyden haberi olmadığını fark ettik. (UNESCO’nun) Çatışmalardan çok da bilgisi olmadığını fark ettik. Cevabi yazıda böyle yazılmıştı. Bunun üzerine raporumuzu bakanlığa göndermeden, UNESCO’ya ve Anıtlar ve SİT’ler Komisyonu’na direk göndermeye başladık. Bundan da rahatsız olundu” şeklinde konuştu.

Devletin onay vermesi gerekiyor

Soyukaya, iki yıldır gelmesi gereken UNESCO heyetinin gelmediğini de hatırlatarak, ”Alan yönetimi olarak yaptığımız raporda reaktif misyon gönderilmesini talep ettik. 2016 ve 2017’deki her iki toplantıda UNESCO’nun Sur’la ilgili kararında, reaktif misyon gönderilmesi kararı var. Her ne kadar devletin UNESCO’ya yaptığı bilgilendirmede ‘Teröristler yıktı biz yapacağız’ beyanı olsa dahi (UNESCO’nun) ‘Nasıl yapacaksınız, nasıl koruyacaksınız’ diye bir mastır plan talep etmesi söz konusu, plan talep ediyor ve misyon göndermeyi talep ediyor. Ancak gelip yerinde görüp tanıması için devletin onay vermesi gerekiyor. Ama iki yıldır ne hikmetse izin vermiyorlar’ diye konuştu.