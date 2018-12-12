"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Üniversite hastaneleri krizde

12 Aralık 2018, Çarşamba 01:07
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde laboratuvar hizmetlerinin aksaması üzerine açıklama yapan SES Aksaray Şube Yöneticisi Erol, “Son zamanlarda üniversite hastanelerinin yaşadığı ekonomik krizin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı” dedi.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki laboratuvar hizmetlerinin aksadığı bildirildi. Yetkili, idrar tahlilinin yapılamadığını kaydetti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, tahliller için cuma gününü işaret etti. Erol, Cumadan sonra rutin yapılması gereken tahlillerin yapılamayacağını aktararak Cerrahpaşa’da idrar tahlilinin yanı sıra şeker ve karaciğer enzimleri tahlili de yapılamayacağını ifade etti. Sendika yöneticisi, bazı hormon testlerinin geçen hafta bittiğini dile getirerek şunları anlattı: “Hastanede laboratuvar hizmetleri durma noktasına geldi. Birçok defa ihale açılmasına rağmen hiçbir firma teklif vermedi. Daha önce alınan malzemelerin yaklaşık üç-dört yıldır paralarının ödenmemesi sebebiyle firmalar teklif vermeyeceklerini söylediler. Eğer kısa sürede çözüm üretilmezse hastanedeki sağlık hizmetleri aksayacak ve hastalar olumsuz yönde etkilenecektir. Çok basit laboratuvar testlerinin dahi bir üniversite hastanesinde yapılamaması açıklanır bir şey değil. Son zamanlarda üniversite hastanelerinin yaşadığı ekonomik krizin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.” Evrensel’in haberine göre Erol, hükümetin buna çözüm bulamaması halinde üniversite hastanelerinin kapanmasının söz konusu olduğunu öne sürdü.

Etiketler: üniversite, hastane
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversite hastaneleri krizde

    Buckıngham Sarayı’nın halıları buradan geçti

    Sanal sosyallik aileyi etkiliyor

    Türkiye’ye ‘linyitten vazgeç’ çağrısı

    Sistematik ihlaller arttı

    Adalet imanın gereğidir

    Sıfır Atık Projesiyle yıllık 4 milyar dolar tasarruf hedefleniyor

    Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: AB üyeliği vazgeçilmez bir hedeftir

    Netanyahu'dan Erdoğan'a kinayeli gönderme: Artık sadece altı günde bir Hitler diyor

    Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

    Fransa'da sarı yelekliler neden sokağa çıktıklarını anlattılar

    AKP Sözcüsü Çelik: Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz

    Bakan Albayrak'tan KOBİ'lerle ilgili yeni model açıklaması

    Bakan Varank: Sanayicilerimizin iş birliğine ihtiyacımız var

    ABD'li Senatör, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudilere sert sözlerle yüklendi

    MHP, Denizli ve Erzurum'da adaylarını geri çekti

    Pansuman değil, kalıcı tedavi lazım

    "Sarı yelekliler" Macron'un açıklamalarını yine yetersiz buldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet imanın gereğidir
    Mustafa ORAL

    Yunus (as) gibi balığın karnında
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim savaş değil, hizmet yarışıdır
    Sebahattin YAŞAR

    Utandım, utandım!
    Genel

    Sistematik ihlaller arttı
    Ali FERŞADOĞLU

    7. Asrın Müceddidi Hz. Mevlânâ’dan Hz. Bediüzzaman’a
    Süleyman KÖSMENE

    Çağımızda fetret durumu var mıdır?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet ve saadetimizi inciten koalisyon
    Faruk ÇAKIR

    Sağlam ekonomi için de adalet
    Cevher İLHAN

    Asıl “fitne projesi”nin fişi çekilmeli…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.