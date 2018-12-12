Üniversite hastaneleri krizde

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde laboratuvar hizmetlerinin aksaması üzerine açıklama yapan SES Aksaray Şube Yöneticisi Erol, “Son zamanlarda üniversite hastanelerinin yaşadığı ekonomik krizin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı” dedi.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki laboratuvar hizmetlerinin aksadığı bildirildi. Yetkili, idrar tahlilinin yapılamadığını kaydetti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, tahliller için cuma gününü işaret etti. Erol, Cumadan sonra rutin yapılması gereken tahlillerin yapılamayacağını aktararak Cerrahpaşa’da idrar tahlilinin yanı sıra şeker ve karaciğer enzimleri tahlili de yapılamayacağını ifade etti. Sendika yöneticisi, bazı hormon testlerinin geçen hafta bittiğini dile getirerek şunları anlattı: “Hastanede laboratuvar hizmetleri durma noktasına geldi. Birçok defa ihale açılmasına rağmen hiçbir firma teklif vermedi. Daha önce alınan malzemelerin yaklaşık üç-dört yıldır paralarının ödenmemesi sebebiyle firmalar teklif vermeyeceklerini söylediler. Eğer kısa sürede çözüm üretilmezse hastanedeki sağlık hizmetleri aksayacak ve hastalar olumsuz yönde etkilenecektir. Çok basit laboratuvar testlerinin dahi bir üniversite hastanesinde yapılamaması açıklanır bir şey değil. Son zamanlarda üniversite hastanelerinin yaşadığı ekonomik krizin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.” Evrensel’in haberine göre Erol, hükümetin buna çözüm bulamaması halinde üniversite hastanelerinin kapanmasının söz konusu olduğunu öne sürdü.