Üniversite hastanelerine neşter gerekli

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM Enstitüsü) tarafından hazırlanan ‘Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlığı altında yayımlanan analizde, hastanelerin sağlık ve eğitim sistemi içerisindeki rolleri ve fonksiyonları dikkate alınarak yeni bir işletme modelinin oluşturulması gerektiği kaydedildi.

SASAM Enstitüsü’nün uzman ekibi tarafından oluşturulan analizde üniversite hastanelerinin problemleri; yapısal sorunlar, işletmecilik sorunları, finansal sorunlar ve çalışanları etkileyen sorunlar olmak üzere 4 ana başlık altında ele alındı. Üniversite hastanelerinin sağlık sistemindeki en zor ve riskli hastalara hizmet vermekte olduğu belirtilen analizde bu hastaların maliyetlerinin her geçen gün artarken sağlık hizmet fiyatlarının neredeyse hiç artmadığına dikkat çekiliyor.

Yapısal düzenleme ihtiyacı var

Analizde üniversite hastanelerinin malî problemlerinin yanı sıra yapısal ve işletmecilik olarak da geliştirilmesi gereken yönleri olduğu ifade ediliyor. Üniversite hastanelerinin yapısal olarak ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin hâlâ hayata geçmediğinin belirtildiği analizde, ortaya çıkan problemlerin çoğu kez kısmi müdahalelerle çözülmeye çalışıldığı ifade edilerek, üniversite hastanelerinin sorunlarının bütün yönleriyle ele alındığı yapısal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu kaydediliyor.

Ankara - Recep Gören