Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş, tesettürlü öğrencilerin giyimlerini kısıtlamaya çalışıyor.

​Haksöz Haber'de yer alan habere göre Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş imzasıyla üniversitenin İslami İlimler Fakültesi'ne gönderilen yazıda, pardösü ve peçe giyen öğrenciler hakkında işlem yapılması talep edildi.

Bildiride, "...tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü vaziyette bayan olduğu net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişilerin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı..." ifadesiyle tesettürlü öğrencilerin giyimlerinin kısıtlandığı göze çarparken gerekçe olarak gösterilen endişe ve tedirginliğine ilişkin bir örnek verilmedi.

Bildiride ayrıca, İslami İlimler Fakültesi'nin bu giyimi tercih eden öğrencileri "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği" kapsamında işleme tabi tutması talep edildi.

REKTÖR'DEN AÇIKLAMA

Rektörlükten İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na gönderilen yazının bazı basın yayın organlarında, '28 Şubat Batman'a Geri Döndü' başlığı ile verilmesi üzerine yazılı açıklama yapan Rektör Prof.Dr. Durmuş Aydın, şunları kaydetti: "Üniversite öğrencilerini yanlış bilgilendirerek kışkırtmak, bataklığın içine çekmek, öğrenci eylemleri başlatmak için asılsız bilgiler ifşa ederek, üniversitenin ve dolayısıyla ülkenin huzurunu bozmak, öğrencileri ve vatandaşları devlete ve hükümete karşı ayaklandırmak üzere bir tezgâh kurgulanmış ve FETÖ metodu ile düğmeye basılmıştır. Üniversitemiz rektörünü suçlu göstererek, dolayısıyla rektörü atayan İslam âleminin birliği ve dirliği için durmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu atamalara gölge düşürmek için algı operasyonları yapılmış ve üniversitemiz tipik FETÖ tuzağıyla karşı karşıya kalmıştır."

'ÖZEL BİR ALANDA KONTROL İSTENDİ'

Rektörlük; İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihinde Üniversite Rektörlüğü muhatap alınarak yazılan yazıda; peçeli ve gözlüklü, kadın olup olmadıkları belli olmayan ve kimlikleri net anlaşılamayan kişilerin olduğu ve bu kişilerin güvenlik açısından tedirginlik yarattığının ifade edildiğini belirtti. Rektörlük açıklamasında, şöyle denildi: "Söz konusu yazıya cevaben de 07.12.2017 tarihli Rektörlüğümüz yazısında; böyle kişiler varsa Dekanlığın sorumluluğunda olduğu hatırlatılarak, 'Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği' kapsamında gerekli işlemlerin yapılması ifade edilmiştir. Ayrıca peçe ile üniversiteye gelen öğrenciler var ise bayan güvenlik görevlileri tarafından özel bir alanda yüzüne bakılıp, kontrol yapılmasının uygun olacağı Dekanlığa sözlü olarak iletilmiştir. Rektörlüğümüz konu hakkında idari soruşturma başlatmıştır."