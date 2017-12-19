"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

19 Aralık 2017, Salı 10:31
Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş, tesettürlü öğrencilerin giyimlerini kısıtlamaya çalışıyor.

​Haksöz Haber'de yer alan habere göre Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş imzasıyla üniversitenin İslami İlimler Fakültesi'ne gönderilen yazıda, pardösü ve peçe giyen öğrenciler hakkında işlem yapılması talep edildi.

Bildiride, "...tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü vaziyette bayan olduğu net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişilerin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı..." ifadesiyle tesettürlü öğrencilerin giyimlerinin kısıtlandığı göze çarparken gerekçe olarak gösterilen endişe ve tedirginliğine ilişkin bir örnek verilmedi.

Bildiride ayrıca, İslami İlimler Fakültesi'nin bu giyimi tercih eden öğrencileri "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği" kapsamında işleme tabi tutması talep edildi.

REKTÖR'DEN AÇIKLAMA

Rektörlükten İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na gönderilen yazının bazı basın yayın organlarında, '28 Şubat Batman'a Geri Döndü' başlığı ile verilmesi üzerine yazılı açıklama yapan Rektör Prof.Dr. Durmuş Aydın, şunları kaydetti: "Üniversite öğrencilerini yanlış bilgilendirerek kışkırtmak, bataklığın içine çekmek, öğrenci eylemleri başlatmak için asılsız bilgiler ifşa ederek, üniversitenin ve dolayısıyla ülkenin huzurunu bozmak, öğrencileri ve vatandaşları devlete ve hükümete karşı ayaklandırmak üzere bir tezgâh kurgulanmış ve FETÖ metodu ile düğmeye basılmıştır. Üniversitemiz rektörünü suçlu göstererek, dolayısıyla rektörü atayan İslam âleminin birliği ve dirliği için durmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu atamalara gölge düşürmek için algı operasyonları yapılmış ve üniversitemiz tipik FETÖ tuzağıyla karşı karşıya kalmıştır."

'ÖZEL BİR ALANDA KONTROL İSTENDİ'

Rektörlük; İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihinde Üniversite Rektörlüğü muhatap alınarak yazılan yazıda; peçeli ve gözlüklü, kadın olup olmadıkları belli olmayan ve kimlikleri net anlaşılamayan kişilerin olduğu ve bu kişilerin güvenlik açısından tedirginlik yarattığının ifade edildiğini belirtti. Rektörlük açıklamasında, şöyle denildi: "Söz konusu yazıya cevaben de 07.12.2017 tarihli Rektörlüğümüz yazısında; böyle kişiler varsa Dekanlığın sorumluluğunda olduğu hatırlatılarak, 'Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği' kapsamında gerekli işlemlerin yapılması ifade edilmiştir. Ayrıca peçe ile üniversiteye gelen öğrenciler var ise bayan güvenlik görevlileri tarafından özel bir alanda yüzüne bakılıp, kontrol yapılmasının uygun olacağı Dekanlığa sözlü olarak iletilmiştir. Rektörlüğümüz konu hakkında idari soruşturma başlatmıştır."

Okunma Sayısı: 2055
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    294. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

    Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

    ''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

    2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

    Riyad'da patlama sesi!

    İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

    ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

    Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

    Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

    Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi: Türkiye

    Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

    Esad YPG'ye hain dedi

    93 kayyım incelemeye alındı

    Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu

    En Çok Okunanlar

    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
    Genel

    Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
    Genel

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist patentli Menemen Kumpası
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
    Genel

    AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
    Genel

    Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
    Genel

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.