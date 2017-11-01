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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Üniversiteli kızı ByLock'tan tutuklandı, istifa etti

01 Kasım 2017, Çarşamba 17:10
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı AKP'li Fazıl Ateş’in üniversite öğrencisi kızı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu durum üzerine Başkan Yardımcısı Ateş, görevinden istifa etti.

Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ateş’in, İstanbul’daki bir üniversitede eğitim gören kızı 24 yaşındaki Ebrunur Ateş, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’u kullandığı iddiasıyla 2 hafta önce gözaltına alındı.

Ateş, sevk edildiği nöbetçi mahkemece, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı. Başkan Yardımcısı Ateş, Belediye Başkanı Kazım Şahin ve AKP İlçe Başkanı Metin Ekşi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ateş, 19 Mart 2013 tarihinden bu yana belediye başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ne benim ne de ailemin yasa dışı hiçbir örgüt, cemiyet, cemaat ile hiçbir ilişkisi olmamıştır, olamaz; ancak kamuoyunun da bildiği gibi son günlerde bir talihsizlik yaşıyoruz ve imtihandan geçiyoruz. 2014 yılında bir süre ’ByLock’ programı indirildiği ifade edilerek, kızım gözaltına alındı. Her türlü yasal haklarımızı ve savunmamızı sonuna kadar yapıyoruz, devletimize ve adalete güvenimiz tamdır. En kısa zamanda gerçeğin ortaya çıkacağı ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz; ama bu süreçte soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, partimize ve davamıza herhangi bir zarar gelmemesi, belediyemize, belediye başkanımıza bu konuyla alakalı en ufak bir dedikodu dahi olsa laf söz edilmemesi için Tosya Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum."

Belediye meclis üyeliğiyle parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Ateş, "Kimseye kırgınlığım ve dargınlığım yoktur. Bundan sonra da her şart ve durumda Tosyamıza hizmete devam edeceğim. Partimin, davamın, liderimiz Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın emrinde olduğumu, en kısa zamanda bu sıkıntılı sürecin geçeceğini, ülkemizin bu zor sürecinde hepimizin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini düşündüğümü ifade ederek, tüm hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyorum" dedi.

DHA

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  • Yusuf ATMACA

    1.11.2017 20:29:42

    Ne saçma Suçun şahsiliği ilkesine ters Çocuğu suçlu olmadığı halde suçlu kabul eden tavır ne yanlış.

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