Üniversitelilere Risale-i Nur Külliyatı

İzmit Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, Kocaeli Üniversitesi'nin farklı bölümlerini kazanan öğrencilere yeni tanzim edilen Risale-i Nur Külliyatı hediye etti.

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında, Kocaeli Üniversitesinin farklı bölümlerini kazanan öğrencilere Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, İzmit Yeni Asya okuyucularının desteğiyle, yeni tanzim Risale-i Nur Külliyatı ile birlikte; Zamanın Sesi, Bediüzzaman, Said Nursî, Nurcular ve Muhabbet Fedaileri isimli romanlardan oluşan, Bediüzzaman Beşlemesi seti hediye edildi. Hediye takdimi, Başiskele temsilcilik binasında gerçekleşti. Öğrencilere hediyelerini gazetemiz yazarlarından Ali Ferşadoğlu verdi. Öğrenciler verilen hediyeler için memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini sundu. Hediyelerini alan öğrencilerden bazıları duygularını şu şekilde ifade etti:

Şahsıma ait ilk Külliyatım

Ömer Faruk Sağun: Samsunluyum ve Samsun’da ikamet ediyoruz. Bu sene Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü kazandım ve bu sebeple Kocaeli’ne geldim. Her zaman Risale-i Nurlar’ı okuma ve anlama konusunda kendimi daha da geliştirmek istedim ve istiyorum. Ama şahsıma özel bir Risale-i Nur Külliyatı’na sahip olmak nasip olmamıştı. Çocukluğumdan beri çevremdeki büyüklerimin Külliyat sahibi olmasına gıpta eder benim de olmasını isterdim. Tabiî ki Risale-i Nurlar çok kıymetli, fakat bu Külliyat şahsıma ait olan ilk Külliyat olduğundan benim için ayrı kıymet taşıyor. Allah, Risale-i Nurlar’a ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’ye lâyık Nur Talebesi olmamızı nasip etsin. İnşallah, bu yolda hediye edilen Külliyat bana vesile olur. Bu çok anlamlı hediye için emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Anlamlı hediye

Nezih Said Akdeniz: Bu anlamlı hediye için abilerden ve Yeni Asya cemaatinden Allah razı olsun. Allah bu Külliyatı okuyup anlamayı ve yaşamayı nasip etsin.

Allah razı olsun

Mehmet Kitiş: Allah bu Külliyatı bize veren ve verilmesine vesile olanlardan iki cihanda razı olsun. Bu Risale-i Nur Külliyatı’ndaki iman hakikatlerini okumayı anlamayı ve yaşamayı, Cenâbı Hak bize nasip etsin.

Allah’ım yaşamayı nasip etsin

Nurullah Demir: Ahirzamanda biz üniversite öğrencilerinin bulunduğu şartlarda kendimizi muhafaza etmek için, Kur’ân-ı Kerîm’i anlayıp, yaşamamızda en büyük yardımcı olan, bizlerin hem dünyasına hem ahiretine büyük faydası olan, Risale-i Nur Külliyatı’nı okumamız, anlamamız için bizlere yardımcı olan abilerimizden Allah razı olsun. Bizlere sizlere ve bütün Müslüman kardeşlerimize; Allah’ım okuyup, anlayıp, yaşamayı nasip eder inşallah.

Bizi teşvik etti

Bahadır Yılmaz: Yeni Asya cemaati ailesinin bizlerle ilgilendiğini görmek ve bizlerin Külliyat’tan istifade etmemizi sağladığı için bütün abilerimizden Allah razı olsun. Öğrenci kardeşlerimize ve bizlere büyük bir yaklaşım. Bundan dolayı çok memnun olduk. Verilen hediyeler bizleri daha çok teşvik etti. Tekrardan teşekkürler, Allah razı olsun.

İstifade ederiz inşaallah

Ahmet Çelebi: İnşallah bu hediye Külliyat’tan çok istifade ederiz. Diğer kardeşlerimize de nasip olması dileğiyle abilerden Allah razı olsun.

En güzel hediye

Mehmet Talha Demir: Hayatımda alabileceğim en güzel hediyelerden birisinin hediye edilmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu güzel kitaplardan en güzel şekilde faydalanırım.

Haber: Nurullah Özen / Kocaeli