Ünlü sanatçı otoparkta baygın halde bulundu: Durumu ciddi

Sanatçı İbrahim Erkal, İstanbul Maltepe’deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beşiktaş’ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Erkal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Maltepe’deki evinin otoparkında sitenin güvenlik görevlileri tarafından baygın halde bulunan ses sanatçısı İbrahim Erkal, ambulansla Kartial Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sabah saatlerinde ambulansla Beşiktaş’ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Sedye ile ambulanstan indirilen Erkal yoğun bakıma alındı. Erkal’ın yakınları da hastaneye geldi. Erkal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. DHA

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