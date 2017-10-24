Ünlü sanayici vefat etti

Polisan Holding'in kurucusu ünlü sanayici Necmettin Bitlis, 89 yaşında öldü.

Tedavi gördüğü hastanede bu gece yarısı vefat eden Necmettin Bitlis'in cenazesi, perşembe günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. NECMETTİN BİTLİS KİMDİR ? Necmettin Bitlis, iş adamı olarak imza attığı başarılarının yanı sıra özellikle eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayırseverliği ile tanınıyordu. Malatya'da 1 Aralık 1928'de doğan Necmettin Bitlis, İstanbul'da Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra çalışma hayatına 1955 yılında başladı. Zeytinburnu'nda kiraladığı fabrikayı iplik, dokuma, apre ve boyanın yapıldığı kombine bir kumaş fabrikası haline getiren Necmettin Bitlis, 1964 yılında Polisan'ı kurdu. Önceleri tutkal ve reçine üreten Polisan, 1985 yılında boyu üretimine başladı. Son olarak Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.

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