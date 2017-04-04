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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Unutmayın, bu vebal her birinizin sırtındadır

04 Nisan 2017, Salı 17:23
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Ey Müslümanlar, İslam ümmeti, saldırı ve terör haberlerine alışıp duyarsızlaşmayın. Kardeşliğinizi unutmayın, tek yürek olarak mazlumun yanında yer alın." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Ey Müslümanlar, İslam ümmeti, saldırı ve terör haberlerine alışıp duyarsızlaşmayın. Kardeşliğinizi unutmayın, tek yürek olarak mazlumun yanında yer alın. Ey İslam ülkelerinin liderleri, ilim insanları, insan hakları müdafileri, bu karanlık ve kuralsız savaşı durdurmak için maddi ve manevi her türlü gücünüzü seferber edin. Masumları, anaları, yavruları ezip geçen bu hayasızca akını durdurun. Unutmayın, bu vebal her birinizin, hepimizin sırtındadır." çağrısında bulundu.

"Dünyada da ahirette de kötülük ve yandaşları hak ettiği cezayı bulacaklar"

Görmez, yaptığı yazılı açıklamada, "İdlib'de yaşanan katliamı şiddetle telin ediyor, arkası kesilmeyen vahşet karşısında yürekleri yanan, kardeşlerinin acısına ortak olan ve duaya duran bütün Müslümanlara başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kadın-erkek demeden, yaşlı-çocuk ayırt etmeden insanların üzerine kimyasal bombalar yağdırmanın, toprağı, havayı, suyu zehirleyerek nesillerin geleceğini heba etmenin insanlık önünde de Allah katında da hiçbir açıklamasının olamayacağını vurgulayan Mehmet Görmez, bu savaşın elbet sona ereceğini, gözyaşı coğrafyasında adaletin yeniden hükümferma olacağını, bu dünyada da ahirette de kötülük ve yandaşlarının hak ettiği cezayı bulacaklarını belirtti.

"Maddi ve manevi her türlü gücünüzü seferber edin"

Görmez, o zamana kadar Müslümanlara düşenin umudunu, imanını ve cesaretini yitirmeden barış ve merhamet için çabalamak ve sabırları tükenen, beldeleri harap olan, gönülleri bitap düşen insanların feryadını duymak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ey Müslümanlar, İslam ümmeti, saldırı ve terör haberlerine alışıp duyarsızlaşmayın. Kardeşliğinizi unutmayın, tek yürek olarak mazlumun yanında yer alın. Ey İslam ülkelerinin liderleri, ilim insanları, insan hakları müdafileri, bu karanlık ve kuralsız savaşı durdurmak için maddi ve manevi her türlü gücünüzü seferber edin. Masumları, anaları, yavruları ezip geçen bu hayasızca akını durdurun. Unutmayın, bu vebal her birinizin, hepimizin sırtındadır."

AA

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  • Kim doğru

    05.04.2017 08:05:04

    Din adına ne yapıyorsunuzki diyanet olarak gözle görülür birşey varmı başkan alıştıran siz değilmisiniz bu toplumu bu topluma ne verdiniz din adına önce imamlarına fetva ver sonra milleti teşvik et.

  • Yusuf ATMACA

    04.04.2017 18:17:52

    Zulüm ve adaletde aklına gelir İNŞALLAH

Risale-i Nur Külliyatı

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