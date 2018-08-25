Silivri Cezaevi’nde tutuklu 19 gazeteci ‘Unutulan gazeteciler adalet bekliyor’ başlıklı bir açıklama yaptı.

Silivri Cezaevi’nde ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklu bulunan 19 gazeteci yaptıkları açıklamada, “Bizler, kamuoyunda tanınmayan, birçoğumuz muhabirlerden oluşan ‘unutulmuş gazeteciler’ olarak 2 yılı aşkın süreden bu yana Silivir Cezaevinde’yiz. Gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir işi olmayan bizler, hatırlanmak ve adalet beklentisi içinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz” dedi. ArtıGerçek’in haberine göre, “Benzeri davalarda bu cezaları alanların tamamı tahliye edilirken, bizim dosyamızdan hiç kimse tahliye edilmedi” denilen açıklamada şunlara yer verildi:

Daha fazla ceza alan diğer sanıklar tahliye edildi

Bugüne kadar, sadece dosyada bulunan kamuoyunun tanıdığı iki kişi (Atilla Taş ve Murat Aksoy) ile ciddi sağlık sorunları yaşayan 3 kişi tahliye edildi. 8 Mart 2018 tarihindeki karar duruşmasında, yargılanan isimlerin bir kısmına 6 yıl 3 ay, bir kısmına ise 7 yıl 6 ay ceza verildi. Benzeri davalarda bu cezaları alanların tamamı tahliye edilirken, bizim dosyamızdan hiç kimse tahliye edilmedi. Kaldı ki, “F… Medya Yapılanması Ana Dâvâsı” olarak bilinen Zaman Gazetesi yazarları dosyasında karar, OHAL’in kalktığı günlerde verildi ve 10 yılın altında ceza alan sanıkların tümü tahliye edildi. Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, 8 yıl 6 ay ve 9 yıl ceza almalarına rağmen özgürlüklerine kavuştular.

2 yılı aşkın süredir Silivrİ Cezaevinde’ler

Dosyalarımızda hiçbir somut suçlama bulunmuyor. Zaten çıkarıldığımız ilk duruşmada tahliye edilmemiz de bunu ortaya koymuştu. Karar duruşmamızda ise alt sınırlardan ceza verilmesine rağmen hiçbirimiz tahliye edilmedik. Bizler, kamuoyunda tanınmayan, birçoğumuz muhabirlerden oluşan ‘unutulmuş gazeteciler’ olarak 2 yılı aşkın süreden bu yana Silivir Cezaevinde’yiz. Gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir işi olmayan bizler, hatırlanmak ve adalet beklentisi içinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, M. Sait Kuloğlu, M. Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız.