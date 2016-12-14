Üsküdar sahiline dolgu alanı geliyor

Üsküdar Sahilinde bulunan Şemsi Paşa Camisi ile Üsküdar iskelesi arasındaki sahil kısmı doldurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ‘nde Üsküdar Meydanına Dair Dolgu Amaçlı 1/5 bin ve bin ölçekli imar planı değişikliği yapıldı. CHP’li üyelerin itirazlarıyla oyçokluğu ile alınan kararla, Kızkule’si yönünde bulunan Şemsi Paşa Camisi ile Üsküdar iskelesi arası "kazıklı sistem teras" alanı ile doldurulacak ve 12 bin metrekarelik alan sağlanacak. Proje Üsküdar çarşı içinde bulunan Ahmediye Meydanı’ndan denize kadar olan 500 metrelik bölümü de kapsıyor. Böylece meydan alanı, sahil ve park kullanımını kapsayan alan 125 bin metrekare büyüklüğüne ulaşacak. Marmaray İstasyon girişlerinin ve tesisat binalarının olduğu bölümünden denize kadar olan kısım Meydan olarak düzenlenecek.

GEMİŞTEN GELEN 'MEYDAN' KİMLİĞİ KALMADI

"Yaya akışlarının rahatlatılmasının ve tarihi yapıların ortaya çıkartılması"nın amaçlandığı raporda şu ifadelere yer verildi: "Özellikle Marmaray İstasyonu yaya girişleri ile üç adet tesisat yapıların meydan ortasında yer alması, üsluplarının mevcut tarihi yapılara aykırılık teşkil etmesi, yayaların görsel ve fiziksel denize erişiminin engellenmesi, geçmişten gelen "meydan" kimliğinin kalmaması, tarihi binaların (Yeni Valide Sultan Cami, Cedit Valide İmareti, Mihrimah Sultan Cami) birbirinden kopması ve görsel kesintisi ile araç ve toplu taşım duraklarının düzensizliği söz konusudur".

"DEPREM GİBİ AFETLERDE TOPLANMA ALANI OLARAK KULLANILABİLECEK"

Üsküdar Meydanı Projesi ile taşıt trafiği ve toplu taşım duraklarının yeniden düzenleneceği belirtilirken, yaya ulaşımının kesintisiz olarak sağlanacağı ifade edildi. Öte yandan raporda, "Bu proje ile çeşitli açık alan organizasyonları düzenlenebilecek, olası deprem gibi afetlerde toplanma alanı olarak kullanılabilecek, İstanbul’da mevcut kent dokusu içerisinde çok önemli bir meydan alanı ortaya çıkartılabilecek ve zihinlerde kalan "Üsküdar Meydanı" kavramı, kamu kullanımına sunulmuş olacaktır" ifadelerine yer verildi.

"DOLGU ALANLAR DEPREM İÇİN TEHLİKELİ ALANLAR"

İBB Meclisi’nde tartışmaya neden olan rapor sırasında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu,Üsküdar Meydan Sahil Düzenleme Projeleri içerisinde denizin doldurulmasına deprem nedeniyle karşı olduklarını belirterek, bu dosyanın geri çekilmesini istedi. Hacıalioğlu, "Bu alan cami ve külliyelerin olduğu büyük bir tarihi meydan. Daha geçtiğimiz hafta depremi konuştuk. Dolgu alanlar tehlikeli alanlardır. Geçmişten gelen yanlış üzerine yanlışlar devam ediyor" şeklinde konuştu. Ak Parti Meclis üyesi ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı olan Abdullah Ayaz "Kıyı dolgu alanı denilen yer, Üsküdar Harem’den Boğaz Köprüsü’ne kadar alanı kapsayan bir çalışmanın bir bölümü burası. Marmaray ve Çekmeköy metro hattından sonra denize dolgu şeklinde değil, kazıklama sistemiyle hem metro, hem Marmaray, hem de deniz ulaşımıyla gelen insan sirkulasyon alanını, seyir terasları olduğu alanlar olacak" diyerek proje hakkında bilgi verdi.