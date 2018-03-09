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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Usta oyuncu Ercan Yazgan vefat etti

09 Mart 2018, Cuma 08:58
Bizimkiler dizisindeki Kapıcı Cafer rolüyle milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Geçen hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

İstanbul Sultangazi'de özel bir hastanede felç tedavisi gören Yazgan  3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen Yazgan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Ercan Yazgan'nın yakını olduğu öğrenilen Volkan Acar, "Söyleyecek bir şey yok. Türkiye'ye mâl olmuş bir kişilik. Bir haftalık hastalık sürecinden sonra bu akşam kaybettik. Hastane ve herkes elinden geleni yaptı takdiri ilahi, başımız sağolsun. Cenazesi ile ilgili oğlu Can ağabeyimiz İngiltere'de yaşıyor, şu anda uçakta geliyor. Kendisi yarın üstüne bir açıklama ekleyebilir. Büyük bir ihtimal cenazemiz Cumartesi günü ama detayları yarın paylaşırız" dedi. 

Yazgan'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi. 

DHA

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